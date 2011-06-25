На авиасалоне «Ле Бурже» подписано контрактов на 100 млрд дол

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В Ле Бурже (Франция), закончилась деловая часть 49 Международного авиасалона, итоги которого красноречиво свидетельствуют об окончании кризиса в авиапроме.

В текущем году на выставке было заключено сделок на 100 млрд долларов, тогда как на предыдущем авиасалоне в 2009 году удалось продать самолетов только на 17 млрд долларов. Нынешние показатели продаж полностью сравнялись с показателями докризисного 2007 года. Тогда общая сумма всех контрактов на Ле Бурже также составила 100 млрд долларов, пишет Сегодня.

Самыми популярными на нынешнем авиасалоне были самолеты концерна Airbus, который получил рекордное количество заказов в истории всех мировых авиашоу, подписав соглашения на поставку 730 самолетов на общую сумму 72 млрд долларов.

Больше всех аэробусов заказала азиатская компания low - cost AirAsia - 200 самолетов A320neo (до 175 пассажиров) за 18,2 млрд долларов. Индийская авиакомпания IndiGo подтвердила намерения закупить 30 лайнеров A320 стоимостью 2,5 млрд долларов и 150 самолетов A320neo за 13,7 млрд долларов.

Второй результат у американской компании Boeing - 142 самолета на общую сумму 22 млрд долларов. Их крупнейшим заказчиком стала российская авиакомпания "ЮТэйр", которая заключила контракт на покупку семи 737-900ER за 0,6 млрд долларов и 33 Boeing 737-800 (132 пассажира) за 2,7 млрд долларов. "Аэрофлот" заказал восемь самолетов 777-300ER (368 пассажира) за 2,3 млрд долларов.

Напомним, что Украина также проявила себя на авиасалоне довольно неплохо. Госпредприятие "Атонов" продало десять реактивных самолетов Ан-158 (99 пассажиров) за 300 млн долларов российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Эти самолеты должны быть построены в период 2012-2014 гг на киевском заводе.

фото: paris-air-show.com