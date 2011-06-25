Кровавый теракт в Афганистане: десятки погибших

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В результате взрыва автомобиля, припаркованного возле больницы в афганской провинции Логар, минимум 60 человек погибли, более сотни получили ранения, сообщает ТСН.

По их данным, число погибших может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся под завалами.

Команда спасателей пытается добраться до тех, кто оказался в каменной ловушке.

По некоторым данным, от взрыва пострадали пациенты больницы, их родственники и персонал медицинского учреждения, рядом с которым находился заминированный автомобиль.

По словам афганских чиновников, в результате взрыва произошел обвал крыши, под обломками оказались заблокированы персонал учреждения и пациенты.

Талибы сообщили о непричастности к взрыву, жертвами которого стали мирные жители.

Представитель «Талибана» добавил, что движение не нападает на общественные заведения, а взрыв был организован теми, у кого «был свой собственный план».

Представитель правительства провинции Дин Мохаммед Дарвеш заявил, что взрывное устройство в действие привел смертник.

«Кто был мишенью взрыва не ясно, все, что мы знаем, это то, что нападение было организовано на больницу и погибли гражданские лица», - сказал он.

Сообщается, что центральная власть практически не контролируют уезд Азра, где произошел взрыв. Он находится недалеко от границы с Пакистаном и боевики и наркоторговцы себя здесь уверенно чувствуют.

Одновременно, в Афганистане произошел еще один теракт. Смертник на велосипеде взорвал себя на рынке в городке Ханабад провинции Кундуз.

По информации местных властей, в результате взрыва погибли 10 человек. Еще 24 человека, включая пять женщин и сотрудника полиции, получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв произошел через несколько дней после объявленного президентом США Бараком Обамой плана вывода американских войск из Афганистана.

фото: samaylive.com