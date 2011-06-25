Власть Нидерландов вносит изменения в наркополитику

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Власти Нидерандов заявили о том, что планируют запретить оборот некоторых видов каннабиса с высокой концентрацией психоактивных веществ и приравнять их к кокаину и героину.

2011 год в Нидерландах обозначается интенсивным «закручиванием гаек» в области наркополитики, пишут «Подробности».

Комиссия по наркотикам постановила считать все сорта марихуаны с содержанием тетрагидроканнабинолом (ТГК) выше 15% — а таких сортов в кофешопах большинство — тяжелыми наркотиками.

Министр здравоохранения Эдит Шипперс призналась, что вопрос о содержании ТГК в наркотиках волновал ее на протяжении последних лет.