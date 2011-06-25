Янукович провел в Крыму неформальную встречу с Путиным

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В Крыму состоялась неформальная встреча президента Украины Виктора Януковича с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным, который прибыл в Украину с частным визитом.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Янукович и Путин обсудили ряд вопросов, касающихся отношений Украины и России. Президент Украины, в частности, отметил, что их встреча с премьер-министром России проходит накануне заседания украино-российской межгосударственной комиссии. «Нам есть о чем поговорить. На подкомиссиях наработан огромный материал, правительство мне доложило», - сказал Янукович.

Со своей стороны премьер-министр РФ сообщил, что перед встречей с президентом Украины у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, во время которого они обсудили все текущие дела по заседанию комиссии.

фото: president.gov.ua