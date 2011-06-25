Власенко ходатайствует об отмене подписки о невыезде Тимошенко

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Адвокат лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Сергей Власенко просит отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении его подзащитной. Об этом он сказал во время заседания Печерского районного суда города Киева, сообщает корреспондент УНН.



"Мысли о том, что Ю. Тимошенко не вернется, не имеют под собой никаких оснований ... Мы подаем ходатайство об отмене меры пресечения, который был избран 20 апреля 2011", - отметил С. Власенко.



Он проинформировал суд о намерении Ю. Тимошенко принять участие в мероприятиях, посвященных 10-й годовщине визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину, которые планируется провести во Львове 27-28 июня.



Ранее УНН сообщал, что Ю. Тимошенко утверждает, что Генпрокуратура может изменить меру пресечения в отношении нее на арест. По словам политика, у нее есть информация, что сторона обвинения рассматривает вариант изменения меры пресечения в отношении нее.



Сегодня в ходе заседания суда С. Власенко подал несколько ходатайств. В частности, относительно объединения уголовного дела в отношении "газовых соглашений" с делом в отношении бывшего первого заместителя председателя НАК "Нафотогаз Украины" Игоря Диденко и экс-главы Гостаможслужбы Анатолия Макаренко.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua