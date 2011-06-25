В Ливию отправили секретную группу для ликвидации Каддафи

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Для ликвидации полковника Муаммара Каддафи в Ливию направлена законспирированная группа, состоящая из 130 британских и французских агентов.

Миссия проводится по принципу «исполнить или умереть». Операция получила соответствующее название «Застрелить и забыть», пишет ТСН.

За ливийским лидером охотятся агенты британской МИ-6 и их коллеги из французского Главного управления внешней безопасности.

По словам высокопоставленного источника в службе безопасности, агенты получили «лицензию на убийство» Каддафи лично от премьер-министра Дэвида Кэмерона и президента Николя Саркози.

Члены группы владеют арабским языком, жили в стране на протяжении многих лет, установили полезные контакты и провели необходимую агентурную работу в ключевых сферах.

«Это очень смелые агенты. Если их поймают, они исчезнут, не выжив даже часа» - добавил источник.

По его словам, деньги здесь не имеют значения, а стоимость сделки может достигнуть одного миллиона фунтов в неделю.

фото: newsukraine.com.ua