У Путина ошиблись с подсчетами в газовой формуле

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Справедливая цена на транзит российского газа в Европу вдвое больше, чем действующая.

В Кабмине сообщают, что украинские ученые представили правительству методику расчетов, по которой стоимость транспортировки тысячи кубометров газа на 100 км украинской ГТС должна составлять $5,85, а его цена на восточной границе Украины (т.е., для украинских потребителей) - $270,75 за тысячу кубометров, сообщили «Главреду» в пресс-службе правительства.

Так, профессор кафедры транспортных систем и технологий Академии таможенной службы Украины Анатолий Пасечник внес (в соавторстве) на рассмотрение Кабинета Министров методику обратного расчета цены газа и стоимости транзита, когда за основу берется стоимость российского газа для Германии - $318,96 за тыс. куб. м.

«Определим ставку транзита газа (Cti) и его цену для Украины на основе стоимости газа для Германии с учетом расстояния транспортировки, - говорится в представленном документе. - Себестоимость добычи природного газа в России составляет $30; рентабельность - 30х120% / 100 = $36; протяженность транспортировки газа до восточной границы Украины ~ 3500 км; протяженность транспортировки газа до западной границы страны ~ 1150 км: 318,96 = (30 +30 х120/100) х1 + (3500 +1150 +800) / 100 х Cti. В итоге имеем Cti = $ 5,85.

Тогда, используя ставку транзита $5,85 для Украины, стоимость газа на восточной границе составит: (30 +30 х120/100) х1 + (350/100) х5, 85 = $270,75.

По российско-украинскому контракту, заключенному в январе 2009 года премьером Юлией Тимошенко, базовая ставка тарифа на транзит газа по территории Украины является плавающей и рассчитывается в зависимости от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В первом квартале она составляла $2,84 за тыс. м куб. на 100 км.

По этому же контракту, до 2020 года цена российского газа должна рассчитываться по формуле, которая учитывает изменения цен на мазут и газойль при базовой стоимости $ 450 за тыс. куб. м. В апреле 2010 года Москва и Киев подписали т.н. «харьковское соглашение», по которому Украина получила скидку на газ в размере экспортной пошлины (30%), но не более $100 за тысячу кубометров, а Россия - продление на 25 лет срока пребывания своего Черноморского флота в Крыму.

По данным Министерства экономического развития и торговли, во втором квартале т. г. цена российского газа составляет $ 295,6 за тыс. куб. м. на восточной границе Украины.