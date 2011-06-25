Мишель Обама на публике отжалась от пола (ВИДЕО)

Во время поездки в Южную Африку, в Кейптаунский університет, первая леди США Мишель Обама показала студентам, как нужно держать себя в форме. Она прыгала на шарах, делала упражнения на пресс и даже несколько раз отжалась, сообщает ТСН

Супруга президента Барака Обамы не постеснялась провести зарядку вместе с группой студентов и преподавателей Кейптаунского университета.

Первая леди США прыгала на шарах, делала упражнения на пресс и даже несколько раз отжалась.

На встречу с Мишель пришли десятки студентов. Сначала почетная гостья рассказала им о важности здорового образа жизни, а потом и сама показала, как нужно делать упражнения.

Правда, когда один из студентов спросил, какое блюдо первая леди США считает самым вкусным, ответ удивили студентов.

«Если выбирать самое любимое, то это, пожалуй, картофель фри! Да-да, я просто не могу остановиться», - сказала Мишель, признавая, что это далеко не самый здоровый выбор.

«Но вы должны есть овощи и заниматься спортом», - добавила она.

Мишель Обама прибыла в ЮАР по приглашению архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту. Стоит отметить, что сам архиепископ, которому в октябре исполнится 80 лет, не отставал от первой леди и на уровне со всеми участвовал в коллективной зарядке.