Киевского депутата от БЮТ милиция волочила по всему Крещатику (ФОТО)

На Крещатике во время блокирования милицией митинга сторонников лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко произошло столкновение между милиционерами и депутатом Киевсовета от «БЮТ-Батькивщины» Александром Бригинцом, сообщил УНИАН сам А.Бригинец, после того, как на Крещатик стали прибывать автобусы с милиционерами, сторонники Ю.Тимошенко попытались им в этом помешать.

По словам А. Бригинеца, один из автобусов собирался перекрыть автомобиль, который обеспечивал качественную трансляцию митинга на всю улицу. «Я и еще несколько депутатов попытались остановить этот автобус, и потому я стал под колеса», - сказал он.

По его словам, автобус остановился от него на расстоянии 1-2 см. После этого, сказал А.Бригинец, шесть спецназовцев схватили его за руки и за ноги и оттащили от автобуса.

Аналогичная ситуация произошла, по словам участников митинга, с народным депутатом от «БЮТ-Батькивщины» Владимиром Бондаренко.