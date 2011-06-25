США заявили о политической мотивации преследования лидеров оппозиции в Украине

Государственный департамент США обеспокоен по поводу преследования лидеров оппозиции в Украине, которое имеет «признаки политической мотивации», сообщает УНИАН, ссылаясь на текст заявления Госдепа, опубликованный в издании «Kyiv Post».



«Соединенным Штатам Америки известно о начале судебного процесса против бывшего премьера Юлии Тимошенко, в связи с чем необходимо повторить о нашей обеспокоенности по поводу преследования лидеров оппозиции Украины, которое имеет признаки политической мотивации», - подчеркнули в Госдепе США.



В заявлении отмечается, что «когда высшее руководство оппозиции является объектом преследований, которые нельзя сравнить по размаху с теми, что происходят по отношению к другим политикам, это создает впечатление о наличии политических мотивов».



«Мы призываем правительство Украины воздержаться от действий, которые создают такое впечатление, и подрывают верховенство права в Украине», - подчеркивается в заявлении.



Госдепартамент США заявляет, что и в дальнейшем будет «пристально следить за ходом суда и следственных действий против Юлии Тимошенко и других оппозиционных лидеров».