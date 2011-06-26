Тимошенко хочет эфира с Пшонкой

Экс-премьер Юлия Тимошенко просит телеведущих Савика Шустера и Евгения Киселева предоставить ей возможность в прямом эфире дискутировать с представителями власти. Об этом она заявил в интервью Украинской правде.

«Я могу еще раз обратиться и к Шустеру, и к Киселеву с просьбой, чтобы они предоставили возможность через свои ток-шоу объяснить людям, что сегодня происходит», - отметила Тимошенко.

В частности, она предложила пригласить ее в эфир вместе с генпрокурором Виктором Пшонкой и дать возможность с ним дискутировать. На вопрос, когда она хочет быть приглашенной на ток-шоу, Тимошенко ответила: «В любой момент, не важно. Желательно, чтобы это было быстрее».

Напомним, судья Родион Киреев отказал в удовлетворении большинства ходатайств Юлии Тимошенко и ее защитника. Дело назначено к рассмотрению по сути на 29 июня в 10:00 в помещении Печерского суда.