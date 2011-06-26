Адвокаты Иващенко направили жалобу в Европейский суд

Вчера, 25 июня, адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко направили в Европейский суду по правам человека жалобу о нарушениях, которые были допущены по отношению к их подзащитному как во время досудебного, так и во время судебного следствия.

Как передает УНИАН, об этом сообщил адвокат бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Борис Нечипоренко.

Накануне стало известно, что Иващенко прекратил голодовку по рекомендации врачей, родных и адвокатов из-за реальной угрозы его здоровью и жизни.

Напомним, уголовное дело в отношении Иващенко было возбуждено Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения - взятие под стражу. 1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

Иващенко и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.