Тимошенко: Власть избрала путь крайнего циничного беззакония

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявляет, что власть, отказав через свой карманный суд в удовлетворении ее обоснованных ходатайств, избрала путь крайнего циничного беззакония.

«Судья отказал во всех существенных ходатайствах. Они-таки избрали путь крайнего циничного беззакония. Ну да, хозяева жизни... Временно...», - написала Тимошенко на своей страничке в Twitter.

По ее словам, сегодняшнее решение суда было прогнозируемым. «Судья одним ухом слушал нас, во втором - у него суфлер из администрации президента. Фемида в Украине в одной руке с упаковкой денег, а в другой - с телефоном спецсвязи администрации президента», - добавила она.

Тимошенко также поблагодарила своих сторонников и однопартийцев за поддержку в суде. «Прошел еще один непростой день. Спасибо всем, кто был в суде, на площади, кто в рукопашную защищал право на свободу, кто молился и верит в Украину», - отметила политик.

Напомним, судья Родион Киреев отказал в удовлетворении большинства ходатайств Юлии Тимошенко и ее защитника. Дело назначено к рассмотрению по сути на 29 июня в 10:00 в помещении Печерского суда.