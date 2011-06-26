Дело Тимошенко рассмотрят 29 июня

Судья Родион Киреев назначил дело Тимошенко к рассмотрению по сути на 29 июня в 10:00 в помещении Печерского суда. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Он также принял решение о том, что дело будет рассматриваться судьей единолично, отказав в ходатайстве Тимошенко о рассмотрении дела судом присяжных. Решение судья огласил в отсутствие Юлии Тимошенко и ее защитника Сергея Власенко.

Напомним, Тимошенко покинула здание Печерского суда и отправилась в Генпрокуратуру для завершения процедуры ознакомления с материалами дела по киотскому протоколу и машинам для сельской медицины, так как 25 июня, в соответствии с постановлением Печерского суда города Киева истекает срок ознакомления с материалами дела. Депутаты от БЮТ и сторонники Тимошенко также покинули здание суда.