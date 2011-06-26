Богословская: Тимошенко не хватает аргументации

Народный депутат от Партии регионов, глава Временной следственной комиссии по вопросам газовых соглашений 2009 года Инна Богословская убеждена, что судебный процесс, который проходит в Печерском районном суде по делу Юлии Тимошенко, используется обвиняемой с целью политических манипуляций.

«Тимошенко, осознавая полную доказанность обвинений по газовым контрактам, продолжает затягивать суд и использовать прямую телевизионную трансляцию для политических манипуляций», - заявила Богословская, которую цитирует пресс-служба Партии регионов.

По ее словам, экс-премьер-министр не может дать внятных объяснений по сути дела. «Поэтому она начинает говорить о киотских деньгах и объединении всех уголовных дел, возбужденных против нее, уводя тем самым суд в сторону», - считает Богословская.

«Это еще раз подтверждает, что Тимошенко не готова аргументировано возразить на обвинения в незаконном вмешательстве в процесс подписания газовых соглашений в 2009 года», - подытожила она.