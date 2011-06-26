Судья не удовлетворил большинство ходатайств Тимошенко

Судья Родион Киреев отказал в удовлетворении большинства ходатайств Юлии Тимошенко и ее защитника. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Так меру пресечения Тимошенко суд оставил без изменений. Ходатайство о перенесении судебного заседания в помещение по улице Банковая,2 было отклонено по причине необходимости обеспечить надлежащую охрану и техническое сопровождение процесса. Кроме того, судья отказал в удовлетворении ходатайства по всем поездкам.

В привлечении в качестве защитника народного депутата Сергея Саса Тимошенко также отказано. Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве адвоката М.М.Титаренко и дал разрешение направить в прокуратуру ходатайство о привлечении к ответственности следователя Нечвоглода.

Напомним, судья назначил дело Тимошенко к рассмотрению по сути на 29 июня в 10:00 в помещении Печерского суда.