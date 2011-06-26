Переговоры по Нагорному Карабаху не принесли результата

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана обвиняют друг друга в срыве переговоров по Нагорному Карабаху, сообщает Би-би-си.

В пятницу на встрече в Казани президенты России, Азербайджана и Армении обсуждали основные принципы нагорно-карабахского урегулирования. По итогам переговоров они приняли совместное заявление.

Однако в субботу глава армянского МИД Эдвард Налбандян заявил, что встреча президентов не стала переломной из-за позиции Баку.

«Азербайджан оказался не готов принять последний представленный сопредседателями (Минской группы ОБСЕ. - Ред.) вариант основных принципов карабахского урегулирования, - сказал министр. - Баку представил около десятка изменений, что и стало причиной отсутствия перелома».

В ответ на это министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обвинил Ереван в том, что он требует слишком много уступок.

«Казанская встреча показала, что армянская сторона искажает суть семилетнего переговорного процесса», - заявил Мамедъяров.