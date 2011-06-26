В Петербурге власть меняется

Дмитрий Медведев на встрече с главами семи регионов одобрил предложение выдвинуть на пост спикера Совета федерации губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко, сообщает издание КоммерсантЪ. Сама госпожа Матвиенко намерена подумать над предложением. Эксперты сомневаются в том, что назначение спикером СФ является повышением для госпожи Матвиенко, а его причиной называют низкий рейтинг «Единой России» в Петербурге.

В то же время президент считает, что назначение на «одно из центральных мест в государственной иерархии» женщины поспособствует тому, что «государство будет более современным и будет лучше развиваться».

Источник «КоммерсантЪ» в кремлевской администрации считает, что поддержка Медведевым перемещения Матвиенко в спикерское кресло, это скорее «черная метка», чем карьерный успех. «Судя по словам Медведева, он считает, что Матвиенко не должна оставаться губернатором, и у нее это, скорее всего, должно вызвать шок. Конечно, это пока позиция Медведева, но не исключено, что ситуация запланирована по договоренности с Путиным»,— сказал он.

Политологи тоже не уверены, что назначение спикером СФ — повышение для Валентины Матвиенко. «Это не повышение, а уход в сторону. То есть тот самый случай, когда человека хотят убрать. Как мне кажется, причина в низком рейтинге «Единой России» в Санкт-Петербурге»,— полагает директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

По словам Матвиенко, в правительстве города есть три человека, которых в случае ухода она будет рекомендовать президенту и премьеру. По мнению экспертов, в эту тройку могут войти два ее заместителя, контролирующие инвестиционные потоки в городе: Юрий Молчанов, в конце 1980-х годов отвечавший за международные связи в Петербургском университете вместе с Владимиром Путиным и затем сотрудничавший с ним в период его работы в Смольном, а также однокурсник главы Сбербанка Германа Грефа Игорь Метельский.

Напомним, пост спикера СФ освободился 18 мая, когда петербургский парламент досрочно прекратил полномочия своего представителя в верхней палате, лидера "Справедливой России" Сергея Миронова. Поводом для отзыва стала жесткая критика господином Мироновым городских властей и лично губернатора. Господин Миронов информацию о назначении своего главного оппонента прокомментировал так: «Если это будет так, почувствуйте пикантность — госпожа Матвиенко была инициатором снятия меня с должности. Оказывается, она просто расчищала себе место».