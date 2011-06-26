Еще одна жертва авиакатастрофы в Карелии

Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство здравоохранения России, в больнице скончалась одна из пострадавших. На лечении остаются шесть человек с тяжелыми травмами.



В ночь на 21 июня самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр", летевший из Москвы, отклонился от курса при подлете к аэродрому Петрозаводска и разбился.



Среди предварительных версий катастрофы - ошибка экипажа, плохие метеоусловия, ненадлежащее состояние аэропорта. Ведётся расследование.