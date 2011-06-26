Сегодня день рождения Михаила Ходорковского

Как сообщает Радио Свобода, сторонники бывшего руководителя ЮКОСа проведут сегодня акции в его поддержку в Москве и Петербурге.



В Петербурге пройдет согласованный с властями митинг, организованный оппозицией. Ожидается, что его участники потребуют освобождения Ходорковского.

В Москве, по словам политика Владимира Рыжкова, в поддержку экс-главы ЮКОСа пройдут «народные гулянья».



Михаил Ходорковский недавно был этапирован из Москвы в колонию города Сегежа в Карелии, где отбывает 13-летний срок лишения свободы.