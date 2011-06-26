Янукович смотрит новости в Интернете, а его жена хозяйничает на кухне

Виктор Янукович в пятницу встретился с журналистами ведущих отечественных СМИ, в том числе и газеты . Темой разговора были конституционная реформа и текущие политические события в Украине и вокруг нее. Беседа проходила на территории его резиденции в Межигорье, вокруг которой вот уже который год ходят самые разные слухи. По сути, журналисты впервые ее увидели после проведенной реконструкции.

Сам дом, по сравнению с 2007 годом, кардинально изменился. Тогда это была еще старая советская «госхатынка». Тогда Президент жаловался, что она находится в ветхом состоянии и нужно делать ремонт. За истекшие 4 года ремонт проведен, и довольно добротный, рассказывает газета «Сегодня».

Пристроен красивый балкон, внутри — хорошая отделка, появилась новая мебель, оборудована детская (сюда приезжают жить внуки Януковича). На втором этаже — спальня. Причем за кроватью стенка, а за ней — мини-кабинет. Там стоит рабочий стол президента, на нем ноут-бук. Рядом диван, на котором, как сказал нам Янукович, часто любит сидеть внук, когда дед работает. Президент говорит, что смотрит новости в интернете каждое утро перед поездкой на работу. Но, в основном, в Сеть заходит через свой iPhone.

Есть и кухня, причем достаточно профессионально оборудованная — с большими электроплитами. «Сами готовите?» — поинтересовался корреспондент издания у Президента. «Тут больше Людмила Александровна», — отвечает Янукович.

Разговор журналистов с президентом продлился более 2,5 часа. Президент рассказал, что думает о грядущих изменениях в Конституцию («лучшая Конституция — та, которая выполняется»), ответил на вопрос о возможном отстранении Юлии Тимошенко от выборов в случае, если будет обвинительный приговор («с точки зрения верховенства права, все равно, о каком человеке идет речь»), о судьбе Николая Азарова (из ответа можно сделать вывод, что премьера президент отставлять пока не собирается), а также о переговорах с Россией по газу. Причем, когда Виктор Федорович заявил о том, что Украина будет стремиться к диверсификации поставок газа, чтоб не зависеть от одной России, при слове «диверсифкация» вдруг грянул гром.

Интервью с Виктором Януковичем, а также полный фото- и видеоотчет о поездке в резиденцию Президента читайте на сайте segodnya.ua 28 июня.