На переговорах по Приднестровью до сих пор не определилсь с терминами

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев в интервью "Интерфаксу" признал, что на переговорах по урегулированию конфликта в Приднестровье стороны по разному понимают сам термин "урегулирование".

Конкретного плана приднестровского урегулирования на данный момент нет, признают в Москве. "Сейчас принципиальные позиции сторон почти столь же далеки друг от друга, как на начальном этапе конфликта, и говорить о какой-то согласованной "дорожной карте" урегулирования сегодня не приходится", - заявил Губарев.



Он высказал мнение о том, что прежде чем вырабатывать некие "поэтапные планы", надо подвести стороны к общему пониманию слова "урегулирование".

В то же время дипломат уверен, что приднестровский конфликт можно урегулировать и при нынешнем руководстве непризнанной республики. "Конфликт можно разрешить всегда - было бы желание", - заявил он.