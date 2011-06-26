Президент и премьер поздравили молодежь Украины

В своем поздравлении по случаю Дня молодежи Виктор Янукович отметил, что юноши и девушки Украины «росли вместе с нашим независимым государством. В этом году ему исполняется 20 лет. Вы - ровесники независимости, вы - свидетели первых шагов отечественной демократии. Вам теперь доступны все новейшие технологии, которые делают ближе и более открытым весь мир». Президент заверил, что будет делать все, чтобы молодежь имела возможность осуществить свои планы в нашей стране. «Верьте в осуществимость своей мечты, и ваши победы станут победами Украины!», - отметил глава государства, сообщает его пресс-служба.

В свою очередь премьер-министр отметил, что именно сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам решать, каким будет завтрашний день нашей страны.

«Вы уверенно заявляете о себе на международных научных конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, занимаете активную жизненную позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, владеете современными знаниями, потенциалом, силой, способной обеспечить социальное и экономическое развитие государства. Ваши знания, талант, энергия вдохновляют украинский народ и способствуют формированию позитивного международного имиджа Украины», - говорится в приветствии премьера, текст которого размещен на сайте правительства.

Азаров отметил, что ожидает от молодежи новых идей, нестандартных решений, которые будут способствовать подъему экономики и повышению жизненного уровня граждан.

«Именно поэтому приоритетом деятельности правительства Украины является омоложение кадрового потенциала в управленческом аппарате, содействие повышению квалификации молодых специалистов и их продвижению по службе», - подчеркнул премьер-министр и пожелал молодым людям хорошего настроения и реализации планов.