"Газовое дело" против Тимошенко чревато политическими конфликтами - эксперт

Украину ждут политические конфликты, как со стороны оппозиции, так и власти, вокруг "газового дела" экс-премьера Юлии Тимошенко. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.



"Вообще, надо уменьшить политическое, информационное напряжение. Для Тимошенко - это не выгодно, конечно. Она будет делать все для того, чтобы был максимальный резонанс вокруг этого дела. Но если исходить из норм правовых государств, к которой мы не принадлежим, политику и информационный резонанс надо отдалить на второй план. Это практически невозможно обеспечить в данном случае ", - подчеркнул политолог.



Поэтому, по словам В. Фесенко, нас ждут политические конфликты вокруг дела Ю. Тимошенко, а не поиск справедливости. "Я хочу подчеркнуть, что с обеих сторон на первом плане будет политика, а не поиск справедливости", - добавил эксперт.