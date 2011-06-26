Председатель Верховной Рады поздравил украинцев с Днем Молодежи

«Дорогие соотечественники! Праздник, с которым вас искренне, от души поздравляю, обращен, прежде всего, к молодежи, которая вступает в самостоятельную жизнь и делает в ней первые шаги. Одновременно, он является действительно всенародным. Потому несет светлые чувства и переживания родителям, педагогам и наставникам , добрым и ответственным людям, которые вспоминают свою юность, взвешивая, достаточно ли сделали и делают для своего изменения», - говорится в поздравлении Владимира Литвина, размещенном на сайте Верховной Рады.

По его словам, «молодежь со своими мечтами, надеждами и ожиданиями - это утро страны, с которой начинается ее день грядущий».

«Мы должны вместе, дружно и слаженно, позаботиться о том, чтобы он был ясным и погожим, щедрым на достижения в учебе и труде, на все, чем богата и незабываемая прекрасное время становления и возмужания новых поколений граждан», - добавил спикер.

"Именно такими видятся мне основные цели молодежной политики в государстве, а в их обеспечении - важная обязанность украинского парламента и моя лично", - подчеркнул Литвин.