В Москве задерживают сторонников Ходорковского

В Москве во время акции в поддержку Михаила Ходорковского были задержаны, по меньшей мере, три человека, сообщает Радио Свобода.



Несколько десятков участников несогласованной с властями акции продолжают шествие по Старому Арбату.



В Петербурге сегодня – в день рождения экс-главы ЮКОСа – пройдет санкционированный городскими властями митинг. Ожидается, что его участники потребуют освобождения Ходорковского.



Акция в поддержку экс-главы ЮКОСа пройдет сегодня также в Лондоне.



Михаил Ходорковский недавно был этапирован из Москвы в колонию города Сегежа в Карелии, где отбывает 13-летний срок лишения свободы.