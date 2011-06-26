Украина-Белорусь: жестче нельзя мягче

«Белорусское чудо» в центре Европы, о котором с оптимизмом убеждал президент Беларуси Александр Лукашенко, терпит крах. Девальвация национальной валюты, парализована банковская система, пустые полки магазинов, акции протеста – такие последние новости из соседней страны, сообщает Радио Свобода.

Уроки, которые должна вынести Украина из белорусского опыта, в пятницу озвучил экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

Он считает политическими предпосылками кризиса в Беларуси отсутствие демократии, независимых судов и местного самоуправления. А главными разрушителями белорусской экономики дипломат называет постоянную надежду на русский дешевый газ, отсутствие конкуренции, административное вмешательство в работу бизнеса и, главное, – Таможенный союз с Россией и Казахстаном. По словам Безсметного в результате вступления в Таможенный союз Беларусь потеряла свыше $ 5 млрд при госбюджете $10 млрд.

По мнению экс-посла Украина должна учесть опыт и уроки Беларуси и не допускать подобных ошибок. А еще занять более решительную позицию относительно нарушений прав человека в Беларуси. Украина ведет себя слишком мягко, отмечает Роман Безсмертний.

Совершенно иного мнения придерживается эксперт-международник из Центра Разумкова Валерий Чалый. Он считает, что позиция украинской власти должна быть взвешенной и мягкой, чтобы не загнать Беларусь в изоляцию.

«Украина может стать той страной, которая может способствовать приближению Беларуси к Европейскому Союзу, хотя, ввиду политики белорусского президента, сделать это становится все тяжелее», – отмечает Валерий Чалый.