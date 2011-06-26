Пресс-секретарь Путина стал на защиту шефа

Пресс-секретарь Владимира Путина написал письмо в газету The Washington Post в ответ на публикацию на прошлой неделе в этом издании колонки под названием «Ослабить хватку Путина», сообщает Голос Америки.

В этом материале, размещенном в газете под рубрикой «Мнения» вашингтонский аналитик, сотрудник института Брукингс, республиканец Роберт Каган обвиняет российского президента в нежелании позволить политическим оппонентам принять участие в выборах и задается вопросам стоит ли США иметь дело с «коррумпированным, авторитарным, мафиозным государством», которым может стать Россия в случае, если Владимир Путин примет участие и победит в президентских выборах 2012.

Каган также пишет: «Тот факт, что общество входит в предвыборный период в мрачном настроении, ставит Путина и США перед суровым выбором. Путин мог бы отреагировать, предоставив возможность “выпустить пар”, и дать политической оппозиции, загнанной в угол, более широкие возможности. Новая партия во главе с Борисом Немцовым, Михаилом Касьяновым, Владимиром Миловым и Владимиром Рыжковым подала заявку на регистрацию в прошлом месяце – для участия в декабрьских выборах. Если Путин умен, он даст им эту возможность. Они не cмогут победить, по крайней мере в этот раз, противостоя госаппарату…

Однако Путин и его советники может и не быть столь умны. Они, возможно, напуганы. Они могут принять решение усилить давление, возбуждая антизападный национализм, и пережить эту бурю. Эта стратегия напоминает решение, принятое в прошлом году Хосни Мубараком».

Проводя еще одну параллель с Египтом, Роберт Каган в своем материале отмечает: «Выборам в России должно быть уделено большое внимание. В условиях нестабильности Ближнего Востока российская политическая ситуация не может быть проигнорирована. Большинство считает, что шанс каких-либо перемен мал. Однако Россия никогда не бывает столь стабильной, сколь кажется таковой – и поэтому окружение Путина беспокоится. В прошлом году в это же время в Египте никто не сомневался, что Мубарак “все держит под контролем”».

Дмитрий Песков в своем лаконичном письме в Washington Post называет заявления Кагана «политически мотивированной гиперболой, замаскированной как критика политики по существу».

Он также отмечает: «То, как господин Каган небрежно игнорирует факты нашего экономического роста, зарубежных инвестиций и демократических реформ, заставляет задуматься о его объективности в целом по отношению к России».

Русская служба «Голоса Америки» информирует:

Роберт Каган – один из учредителей созданной под эгидой некоммерческой организации The Foreign Policy Initiative Рабочей группы по России. Группа выступила с резкой критикой российских властей после того, как стало известно об отказе в регистрации оппозиционной партии «Парнас». В специальном заявлении члены рабочей группы отмечают, что российская власть не прошла важный тест, который подтвердил бы ее готовность провести свободные и честные выборы в парламент. Отказ в регистрации, по мнению авторов заявления, – политическое решение. Оно отражает стремление небольшой группы, находящейся у власти, заранее определить исход выборов и не соответствует международным обязательствам России. Кроме Роберта Кагана заявление подписали и другие эксперты, изучающие современную Россию: Леон Арон, Стивен Сестанович, Эллен Борк и другие.