Еще одна жертва авиакатастрофы под Петрозаводском

Пострадавший при крушении Ту-134 в Карелии скончался в Москве, число жертв авиакатастрофы достигло 47, сообщил РИА Новости заведующий ожоговым центром института хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев.



"У него были ожоги, несовместимые с жизнью. Мы сделали все, что могли", - сказал собеседник агентства.



Самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" разбился в понедельник в 23.40 мск при посадке в пригороде Петрозаводска. На борту были 52 человека, из них 44 погибли при крушении, а трое из восьми пострадавших позже скончались в больницах.



В лечебных учреждениях остаются пятеро пострадавших.



Согласно предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота и плохой погоды, заявил ранее вице-премьер РФ Сергей Иванов. Возбуждено уголовное дело.