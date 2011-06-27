Сегодня суд в Гааге решит судьбу Каддафи

Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить, выдавать ли ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения.

Как передает радио Свобода, главный прокурор Международного суда Луис Морено-Окампо заявил накануне, что у следствия достаточно доказательств причастности Каддафи, его сына Сейф аль-Ислама и главы ливийской разведки Абдуллы ас-Сенусси к преступлениям против человечности.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявил, что имеются свидетельства того, что ливийский лидер Муаммар Каддафи отдавал приказы об изнасиловании сотен женщин в качестве меры борьбы с повстанцами.

Накануне официальный представитель ливийского режима Мусса Ибрагим заявил, что Каддафи не отдаст власть и не покинет Ливию.