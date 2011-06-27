Сирийские войска приблизились к границе с Ливаном

В Сирии вчера правительственные войска сосредоточились вблизи границы с Ливаном, сообщает Радио свобода.

По сообщению правозащитников, в результате насильственных действий сирийских войск по отношению к мирным жителям в городе Ксеир сотни людей были вынуждены пересечь границу с Ливаном.

Около 12 тысяч сирийцев за последние несколько недель бежали в Турцию.

Сегодня в Дамаске лидеры оппозиции проведут встречу, на которой обсудят пути выхода Сирии из политического кризиса, который начался в середине марта. С тех пор в ходе акций протеста с требованием отставки президента Башара Асада погибли около 1400 демонстрантов.