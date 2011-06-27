Во Львове президент Монголии встретился с однокурсниками

В рамках государственного визита в Украину во Львов прибыл президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж с женой Хажидсуренгийн Болормаа.

Как сообщает пресс-служба Львовской обладминистрации, в аэропорту делегацию встречали глава Львовской обладминистрации Михаил Цымбалюк, заместитель председателя Львовского облсовета Валерий Пятак.

В ходе визита президент Монголии посетил Академию сухопутных войск, где принял участие в заседании Ученого Совета. Также состоялся официальный прием Президента Монголии и его жены руководством области.

Также в программе визита указано, что Цахиагийн Элбегдорж вместе с женой посетили Львовский национальный университет им. Ивана Франка, где состоялась дружеская встреча с однокурсниками.