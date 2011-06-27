Тимошенко зря ехала из суда в прокуратуру

Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко не удалось подписать протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела по использованию киотских денег в связи с отсутствием на рабочем месте следователя Генпрокуратуры Александра Нечвоглода. Об этом сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Истекал срок ознакомления Юлии Владимировны с материалами этого дела. Когда мы, примерно после 18 часов, приехали в помещение Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, охранники на входе крайне удивились и сказали, что следователя они не видели с утра на месте. Мы, естественно, с ними пообщались, но прошли к кабинету следователя и убедились, что там никого на месте не было, и вынуждены были уехать», - сказал Власенко, которого цитирует УНИАН.

В то же время он отметил, что накануне Тимошенко и ее адвокаты договорились со следователем о встрече. При этом защитник напомнил, что во время допросов Тимошенко, которые длились порой по 8-10 часов, в Генпрокуратуре неоднократно поясняли: у следователя рабочий день ненормированный и он работает 24 часа в сутки.

Вместе с тем Власенко отметил, что ни он, ни другой адвокат Тимошенко, Сергей Сас, еще не приступали к ознакомлению с материалами киотского дела, поскольку еще не получили от Генпрокуратуры соответствующих допусков. Кроме того, добавил, он адвокатов, в отличие от экс-премьера, никто в сроках ознакомления не ограничивал. «Поэтому если следователь внезапно просто решит передать дело в суд, то это будет беспрецедентный случай», - подчеркнул Власенко, добавив, что его подзащитная готова была также вручить следователю ряд ходатайств, которые возникли у нее в ходе ознакомления с материалами дела.