Литвин знает, какой должна быть Конституция

Идеальной Конституцией был бы документ, гарантирующий каждому человеку возможность самореализации и создающий соответствующие условия для этого. Об этом в эфире телеканала Рада заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Как сообщает пресс-служба парламента, спикер также отметил, что Конституция должна предусматривать «достаточно сильного Президента, достаточно сильную представительскую власть, которая должна формироваться исключительно людьми, а не политическими партиями, - Верховную Раду, самостоятельный и ответственный Кабинет Министров», а также широкие полномочия органов местной власти относительно «организации нашего человеческого бытия».

При этом Литвин высказал мнение, что Конституция должна четко определять, какие вопросы относятся к ведению местной, а какие - центральной власти, с установлением средств, необходимых для осуществления соответствующих полномочий. Среди вопросов, которые должны решаться на уровне центра, он назвал, в частности, вопросы безопасности, обороны, экологической и внешней политики.