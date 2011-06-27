Палестина решила официально добиться от ООН признания независимости

Руководство Палестинской автономии в воскресенье официально одобрило план добиваться международного признания независимого Палестинского государства, сообщает Радио свобода.

Палестинцы намерены сделать это на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. По мнению обозревателей, в случае, если большинство государств-членов ООН поддержит просьбу палестинцев, это будет их значительной политической победой.

Однако вопрос о принятии новых членов в ООН решает Совет Безопасности. США, один из его постоянных членов, уже высказывались против признания палестинской независимости - до тех пор, пока палестинцы не урегулируют проблемы с Израилем.