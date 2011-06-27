Литвин знает, почему не испоняется Конституции

Неисполнение предписаний Конституции Украины - результат постоянной борьбы в украинском политикуме. Такое мнение высказал Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в интервью телеканалу Рада.

Как сообщает пресс-служба парламента, Литвин отметил, что Конституция принималась как компромисс. Он напомнил, что одним из обязательств, которое взяла на себя Украина при вступлении в Совет Европы, было оперативное принятие Основного Закона.

По его словам, некоторые нормы Конституции до сих пор не могут реализоваться ввиду постоянного «выяснения отношений во власти», поскольку политики «зацикливаются на внутренних проблемах, вопросах сосуществования, и часто не доходят до анализа и стопроцентного исполнения обязательств, которые государство определило в Конституции».