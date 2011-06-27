Полковник СВР признан виновным в госизмене

Сбежавший в США полковник российской Службы внешней разведки Александр Потеев заочно признан виновным в государственной измене и дезертирстве, сообщает Би-би-си

Дело Потеева в закрытом режиме рассматривает Московский окружной военный суд. Государственное обвинение утверждает, что Потеев виновен в провале группы российских разведчиков, работавших в США. В материалах уголовного дела сказано, что Потеев имел доступ к списку секретных агентов в США и выдал их ЦРУ – как в ходе зарубежных поездок, так и во время встреч в Москве.

«В результате действий Потеева нанесен значительный урон безопасности России», - передает слова судьи Интерфакс. По данным агентства, судья пояснил, что Потеев помог американским спецслужбам получить информацию о механизмах финансирования российских агентов, а также их каналах связи.

Десять российских агентов, в том числе наиболее известная из группы Анна Чэпман, были арестованы американскими спецслужбами 27 июня 2010 года. Еще один человек был задержан на Кипре, но скрылся.

В июле 2010 года их обменяли на четверых россиян, осужденных в России за шпионаж: ученого Игоря Сутягина, а также бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Этот громкий скандал разразился через три дня после визита в США президента России Дмитрия Медведева, а Потеев, как утверждает ФСБ, бежал из России за несколько дней до этого визита, предварительно отправив за границу детей.