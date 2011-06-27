Данилишин: Уровень олигархизации украинской экономики превышает 70%

Одной из основных экономических и структурных диспропорций, которые накопились в украинской экономике еще ​​до начала мирового финансового кризиса и лишь обострились в 2009-2010 годах экс-министр экономики, академик НАН Украины Богдан Данилишин называет критический показатель уровня олигархизации экономики.

Об этом он пишет в своем материале «Путь развития — только через согласие» в свежем номере «Зеркала недели. Украина".

По его словам, критический показатель уровня олигархизации экономики Украины (концентрации основных структуроформирующих сфер под контролем нескольких ФПГ) превышает 70%. «Такого нет ни в одной цивилизованной стране мира. За годы независимости из Украины в четыре-пять раз больше вывезено средств, чем вложено в нее разными путями», — пишет Б.Данилишин.

Как показывают исследования ученых НАН Украины, отмечает экс-министр, за последние 15 лет произошла стремительная стратификация в прошлом однородного общества. «Ошибочный путь приватизации вызвал формирование владельца, нацеленного на приумножение богатства не вследствие воспроизводственного производственного процесса, а в результате новых перераспределительных актов, в том числе из источников государственного бюджета», — подчеркивает Б.Данилишин.

Немногочисленная группа присвоила значительную часть общественного богатства, а большинство вынуждено работать за мизерную заработную плату, которая не только не позволяет приобрести жилье, автомобиль и т.п., но и не обеспечивает нормального воспроизводства рабочей силы, а следовательно, не заинтересовывает в результатах труда, констатирует экс-министр. «Следовательно, наряду с неэффективным собственником стал неэффективным работник», — резюмирует он.

В то же время, заработная плата не стала степенью оценки труда, а ее производительность далека от существующих потребностей. Сформировавшиеся стереотипы поведения собственника и рабочего, очень далеки от нужд настройки эффективного производства. Это является одной из наиболее фундаментальных проблем организации экономики, которая крайне трудно поддается решению, пишет Б.Данилишин.