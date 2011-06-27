Американский судья вызывает Тимошенко и Фирташа в суд (ДОКУМЕНТ)

Судья окружного суда южного округа Нью-Йорка Ричард Салливан приказал совладельцу «РосУкрЭнерго» Дмитрию Фирташу и лидеру БЮТ Юлии Тимошенко появиться в суде.

Д.Фирташ и Ю.Тимошенко должны явиться в суд 22 июля в 11:45 дня. Об этом говорится в тексте ордера судьи, которым располагает «Kyiv Post».

Кроме того, по решению судьи, до 13 июля стороны должны предоставить информацию о сути иска и защиты, обоснование того, почему данное дело, по их мнению, есть в юрисдикции данного суда.

Также стороны должны сообщить о предыдущих попытках досудебного улаживания конфликта и оценочную длительность судебного разбирательства.

В данном документе также сказано, что истец должен передать ответчику копию данного ордера.

Напомним, Ю.Тимошенко сейчас находится на подписке о невыезде.