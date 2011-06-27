Гостелевидение Белоруссии напало на Медведева

Белорусское государственное телевидение показало передачу с резкими выпадами в адрес России и лично ее президента Дмитрия Медведева. Тон пропагандистской программы разительно контрастировал с зависимостью Минска от помощи Москвы для выхода из глубокого экономического кризиса, сообщает Би-би-си.

Воскресный выпуск аналитической программы белорусского телевидения «В центре внимания» рассказал, почему президент Медведев не был в Бресте 22 июня, в 70-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, а также о том, как действуют против союзной Белоруссии российская пресса и российский бизнес.

Известный комментатор государственного телеканала БТ Юрий Прокопов (включенный в список лиц, подвергнутых санкциям Евросоюза) назвал «дурацким» объяснение «неназванного источника в Кремле» о том, что президент Лукашенко был приглашен в знаковую дату президентом Медведевым в Москву, и назвал эти объяснения «лукаво-лицемерными».

Александр Лукашенко 22 июня встретил рассвет в Брестской крепости и высказал обиду на российского президента за то, что тот не составил ему компанию.

«Подчеркивая важность последнего метра нашего Отечества и, в частности, Брестской крепости, я исходил из того, что абсолютно нормально пригласить президента Медведева. А почему не приехал – я у него не спрашивал. Будет возможность, пусть Интерфакс задаст ему этот вопрос», - заявил Лукашенко в Бресте.