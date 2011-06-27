Изменения к Конституции Ассамблея разработает за год - Кивалов

Проект изменений к Основному закону созданная согласно указу Президента Конституционная Ассамблея разработает в течение года. Такой прогноз в интервью СМИ по случаю 15-й годовщины принятия Конституции Украины дал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия доктор юридических наук Сергей Кивалов, сообщает «Укринформ».

«Период деятельности Конституционной Ассамблеи, вероятно, будет ограничен одним годом со дня указа Президента Украины о ее создании. Разработанный ею законопроект должен служить базой для законодательных предложений Президента Украины в Верховную Раду Украины. Никакие другие функции для Конституционной Ассамблеи не предусмотрены», - сказал политик.

Он отметил, что главной задачей Конституционной Ассамблеи как совещательного органа должна быть тщательная подготовка проекта изменений и дополнений к действующей Конституции Украины.

По мнению Кивалова, в состав Ассамблеи, кроме признанных специалистов в области конституционного права, должны войти также специалисты административного права, известные зарубежные юристы, которые представляли бы Венецианскую комиссию, народные депутаты Украины от первого до шестого созывов. Кроме того, будет полезным и важным мнение представителей исполнительной и судебной властей, Генеральной прокуратуры Украины и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, считает Кивалов.

Глава Комитета ВР сообщил, что пленарные заседания Ассамблеи будут проходить один раз в два месяца. По мнению инициаторов создания Ассамблеи, информировал политик, для оперативного решения вопросов, которые неизбежно возникнут в ходе ее работы, обязательно должен быть образован президиум Конституционной Ассамблеи.