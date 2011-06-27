Лужков уточнил требования по иску к Жириновскому

Представитель бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на заседании Савеловского суда Москвы в понедельник уточнил исковые требования к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому по делу о защите чести и достоинства в связи с выходом из процесса чиновников мэрии, сообщает РИА Новости.

«Мы уточнили свои исковые требования в связи с тем, что правительство Москвы отказалось от участия в деле, а ранее исковые требования заявлялись единым блоком», - сказал журналистам представитель Лужкова Алексей Мельников.

Судья Татьяна Адамова учла мнение представителей Жириновского и соответчика по делу ФГУП ВГТРК и приняла изменение предмета иска, перенеся слушание по делу на 21 июля.

Мельников заявил журналистам, что уточнение иска носило сугубо технический характер и что Лужков принципиально настроен доказать свою правоту в суде, добившись от Жириновского опровержения порочащих сведений и взыскания компенсации в полмиллиона рублей.

Данный иск изначально был подан Лужковым совместно с чиновниками мэрии, однако последние в ходе рассмотрения дела от своих претензий отказались.

Поводом для иска стало выступление Жириновского, в котором он подверг жесткой критике действия московских чиновников. В частности, лидер ЛДПР утверждал, что они засекречивали 30% всех документов, чтобы скрыть свои преступления. Ранее от своих исков отказались 20 заявителей, также правительство Москвы как отдельный истец полностью отказалось от исковых требований.

Процесс по гражданскому делу начался в августе прошлого года, когда Юрий Лужков еще являлся мэром Москвы. Президент РФ Дмитрий Медведев 28 сентября отрешил его от должности, которую он занимал более 18 лет, в связи с утратой доверия.

Савеловский суд ранее удовлетворил иск Лужкова к Жириновскому с аналогичными требованиями, взыскав с лидера ЛДПР 500 тысяч рублей. Однако это решение было отменено в порядке надзора Верховным судом (ВС) РФ. Мещанский суд Москвы в конце июля 2010 года отказался взыскать с ЛДПР 20 миллионов рублей в пользу бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя по иску с аналогичными требованиями.