Тимошенко не является демократическим политиком - Бондаренко

Председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко считает, что европейские политики, глядя на Украину «сквозь ту призму, которую им подсовывают отдельные оппозиционные политики», мешают реализации ее амбициозных планов, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал сегодня в Берлине во время встречи с представителями немецких средств массовой информации.

В частности, отвечая на вопрос о нынешней ситуации в Украине и заявлениях отдельных европейских - в том числе и немецких - политиков о проблемах демократии в Украине, политолог отметил: «Я знаком с подобными заявлениями и понимаю, что они делаются или из-за искреннего желания помочь Украине, или же из-за желания помочь Юлии Тимошенко, с которой многих немецких политиков связывают давние дружеские и деловые отношения. Хотя ставить знак равенства между Тимошенко и демократией - большое преувеличение».

По словам политолога, «Тимошенко по своей сути не является демократическим политиком. Она лишь использует демократические лозунги в своей политической риторике. К сожалению, в 2010 году Украина не имела противостояния между «демократами» и «недемократами» - демократия в Украине должна вызреть в результате внутренних социальных процессов».

Как отметил Бондаренко, «недавно в Брюсселе мой коллега во время круглого стола сказал, что, в принципе, демократия может быть связана с громадным уровнем коррупции. Пример - афинская демократия времен Перикла. Я бы еще добавил украинскую демократию времен Ющенко и Тимошенко. Но это ли - путь в Европу? Такие ли стандарты демократии исповедует Европа?».