Philip Morris грозит судом правительству Австралии

Табачная фирма Philip Morris протестует против планов правительства Австралии заставить компании продавать сигареты без указания марки, сообщает Би-би-си.

По утверждениям компании, это нарушает соглашение о защите интеллектуальной собственности фирмы.

Philip Morris отправила официальное уведомление правительству Австралии, и теперь у сторон есть три месяца для достижения договоренностей. В противном случае Philip Morris грозит подать в суд, требуя миллиарды долларов за потерю бизнеса в Австралии.

Власти Австралии надеются, что продажа сигарет без указания марок приведет к снижению числа курильщиков. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард заявила, что правительство нельзя запугать подобными мерами.