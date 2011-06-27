График Януковича засекретили

График встреч Президента Украины Виктора Януковича засекретили. Об этом свидетельствует ответ начальника Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Дениса Иванеско на информационный запрос журналиста СТБ Сергея Андрушко, сообщает «Украинская правда».

Журналист пытался узнать, какая встреча не позволила Президенту выполнить обещание о посещении журналистами резиденции «Межгорье», данное на пресс-конференции 4 июня 2010 года.

В управлении сообщили, что «график Президента является документом, которому присвоен гриф «Для служебного пользования». «Поэтому, в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона Украины «О доступе к публичной информации» вам отказано в предоставлении информации о графике президента 4 июня 2010 года», - отмечается в ответе на запрос.

В письме Администрации говорится, что 6 июня 2011 года во время встречи с руководителями СМИ Янукович еще раз пригласил журналистов посетить свой дом. «Сейчас изучается возможность организации этого мероприятия с учетом возможностей рабочего графика», - ответил Иванеско.

«Пресс-службой совместно с другими структурными подразделениями Администрации Президента прорабатывается возможность проведения мероприятий, связанных с общением главы государства по месту жительства с представителями СМИ. Прорабатываются технический, протокольный и безопасностный аспекты мероприятия», - добавили в администрации.

Как известно, Янукович в пятницу, 24 июня, провел встречу с журналистами лояльных СМИ.

Съемка интервью Президента в резиденции «Межгорье» была организована президентской пресс-службой, камер других телеканалов не было.