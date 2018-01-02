Кремль продвигает провальную идею "русского мира" — архиепископ

Секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что идея "русского мира" провалилась.

Кремль продолжает продвигать провальную идею, рассказал священнослужитель на чате в "Главреде".

"Да, бесспорно, идея "русского мира" провалилась. Однако Кремль продолжает ее продвигать так же, как в 1970-80-х годах продвигал идею коммунизма при всей наглядной неосуществимости и абсурдности его построения", — отметил собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что "русский мир" на самом деле является миром президента РФ Владимира Путина и его "организованной преступной группы".