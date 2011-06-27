В Крыму начали милицейскую операцию против проституток и порнографии

На территории Крыма милиция начала проводить оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению и выявлению преступлений и правонарушений в сфере общественной морали, сообщает «ГолосUA».

По данным отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Крыму, для выявления мест сводничества и притонов проводятся проверки всех банно-оздоровительных комплексов, саун, массажных салонов на предмет законности их функционирования и выявления нарушений закона в их деятельности. В рамках отработки также запланировано проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконного изготовления и распространения порнографической продукции и произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

В рамках милицейских рейдов в Саках была выявлена преступная деятельность 27-летней жительницы России, которая занималась проституцией на территории одной из местных баз отдыха. В ее отношении был составлен административный материал, который будет направлен на рассмотрение административной комиссии городского совета по месту совершения правонарушения.

За занятие проституцией предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 170 грн.