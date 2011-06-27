Нужно защищать не Тимошенко, а принципы и перспективы - Бондаренко

Председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко в Берлине во время встречи с представителями немецких средств массовой информации заявил, что нынешний суд над Юлией Тимошенко – это не столько суд над бывшим премьер-министром, это - попытка предпринять первый шаг в направлении очищения общества от коррупционного прошлого, сообщает УНИАН.

«Это - прецедент: раньше в Украине политиков не судили за совершенные ими дела. Действовал принцип «рука руку моет» или «ворон ворону глаз не выклюет». Сейчас создается прецедент, на основе которого любой из нынешних политиков будет чувствовать свою ответственность за сделанное, поскольку казус Тимошенко разрушает стереотип безнаказанности и всепрощення. Принцип «Победителей не судят» больше не действует, потому что сегодняшние победители завтра могут быть побежденными», - заявил Бондаренко.

Резюмируя сказанное, он отметил: «Сегодня Украина стоит перед тремя важными задачами. Во-первых - это реформы и модернизация общества. Во-вторых - это попытка оторваться от цивилизационной прикованности к России и предпринять решительный шаг в сторону Европы. В-третьих - это попытка преодолеть коррупцию».

«Все задачи - громадного веса. И немецкие политики, которые сегодня пытаются цепляться к пустяковым моментам, обращая внимание на частные случаи, а не рассматривая ситуацию в целом, более того - глядя на Украину сквозь ту призму, которую им подсовывают отдельные оппозиционные политики в Украине, не дают реализоваться амбициозным планам и проектам, которые жизненно необходимы Украине», - утверждает политолог.

«Да, - сказал Бондаренко, - можно днями и по ночами твердить о несовершенстве украинского правосудия и при этом откровенно давить на суд. Можно говорить об отсутствии демократии и поддерживать тех, кто является демократом лишь на словах. И что мы получим в итоге? Европа своими руками оттолкнет Украину, усилит Россию, поставит точку на украинских европейских перспективах, позволит Украине и дальше развиваться как обществу тотальной коррупции и отсталости. Это ли желаемый результат?».

По его мнению, «в Украине нужно защищать не конкретного человека – даже такого очаровательного, как Юлия Тимошенко, - а принципы и перспективы».