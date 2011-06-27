Украину продолжает мочить и морозить

28 июня в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19.

Об этом «Українським новинам» сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дождь, местами сильный, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Карпатах ночью дождь, местами сильный, днем очень сильный, температура ночью +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Моршине ночью дождь, утром и днем сильный дождь, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Трускавце ночью дождь, утром и днем сильный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Сваляве ночью дождь, днем сильный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, отдельные грозы, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9..+14 градусов, днем +15...+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, отдельные грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы, град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +16..+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы, град, ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +17...+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы, град, ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Ялте ночью сильный дождь, днем дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23 градус.

27 июня температура воды в Черном море +21...+22 градуса, в Одессы и на юге Крыма +9...+15 градусов, в Азовском море +20...+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.