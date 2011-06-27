Студенты-иностранцы ежегодно пополняют бюджет на 3,2 млрд. грн. - Табачник

Сегодня в Украине обучается 48 000 студентов-контрактников, что обеспечивает более 800 млн грн поступлений ежегодно только в бюджет образовательных учреждений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

«У нас более 48 тысяч иностранных студентов на контракте учится в Украине. Что это дает? Это более 100 миллионов долларов или более 800 миллионов гривен поступлений ежегодно только в бюджет образовательных учреждений, а по подсчетам статистики - это еще в 4,5-5 раз больше: на питание, развлечения, удовлетворения бытовых потребностей, проживание и т.д. ... А если взять в 4 раза, то это 3 миллиарда 200 миллионов гривен иностранцы приносят в экономику страны. Это очень позитивно», - добавил он.

Он также напомнил, что в 2010 году МОН подготовило приказ, которым позволило всем университетам без исключения, выбирать язык обучения иностранцев.

«Я считаю, что это абсолютно правильный шаг, который позволяет Украине быть конкурентоспособным игроком на рынке высшего образования. И сразу мы почувствовали, что почти на 3000 увеличилось количество иностранцев-контрактников, приехавших в украинские вузы. Потому что граждане многих стран, в том числе, Ирака, Лаоса, Вьетнама, Китая стремятся получить инженерное образование на русском языке. Они считают, что тогда у них более широкие возможности для трудоустройства», - отметил министр.

Он также выразил надежду, что в новом учебном году студентов-иностранцев в стране будет больше. «То, что не будет уменьшения - сто процентов. Я ставил перед ректорами амбициозные задачи - преодолеть рубеж в 50 тысяч иностранцев-контрактников», - резюмировал собеседник агентства.